ليبيا – اطلع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري على تفاصيل لقاءات لجنة التوافق على المسار الدستوري التابعة للمجلس بالقاهرة مع نظيرتها بمجلس النواب.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن المجلس اطلعت عليه صحيفة المرصد جاء ذلك في اجتماع عقد المشري مع أعضاء اللجنة بحضور نائبيه عمر بوشاح ومسعود عبيد مشيرا إلى تقديم هيئة الرئاسة توصية للجنة مفادها تقديم تقرير تفصيلي حول صورة اجتماعات القاهرة والصعوبات والعراقيل والحلول المقترحة لإنجاح هذا المسار.

وأضاف البيان أن التقرير يجب أن يتم عرضه على المجلس لاتخاذ التوصيات والتوجيهات لإنجاز قاعدة دستورية متينة تؤدي لانتخابات شفافة بشكل عاجل.