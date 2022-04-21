ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبي المجلس عبدالله اللافي، وموسى الكوني، بصفتهم” القائد الأعلى للجيش الليبي”، اليوم الخميس،رئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الديب، اللذان قدما إحاطة للمجلس الرئاسي حول آخر تطورات الأوضاع في الحقول النفطية بعد إقفال جزء منها، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.

الحداد والديب استعرضا خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس الجهود المبذولة لفك الاعتصام مع المحتجين واستئناف ضخ النفط الخام للموانئ النفطية.

بدورهم، شدد المنفي ونائبي المجلس على ضرورة العمل على استئناف ضخ النفط مصدر قوت الليبيين وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية تعود بالسلب على مصدر دخل الليبيين.

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