 اليوم الـ57 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يواصل الجيش الروسية لليوم الـ57 عمليته الخاصة في أوكرانيا، مستهدفا منشآت البنية التحتية العسكرية ومواقع القوات المسلحة الأوكرانية، مع التركيز على مهمة تحرير كامل أراضي دونباس.

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