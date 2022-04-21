أوكرانيا – يواصل الجيش الروسية لليوم الـ57 عمليته الخاصة في أوكرانيا، مستهدفا منشآت البنية التحتية العسكرية ومواقع القوات المسلحة الأوكرانية، مع التركيز على مهمة تحرير كامل أراضي دونباس.
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