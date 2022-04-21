الولايات المتحدة – انخفضت أسعار الذهب، الخميس، وسط زيادة التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة لمواجهة تسارع التضخم.

وتزداد التوقعات بشأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، لمواجهة التضخم الذي تسارع لأعلى مستوياته منذ عام 1981.

وعند الساعة (08:50 ت.غ)، انخفضت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر 0.55 بالمئة أو10.7 دولارات، لتتداول عند 1947.05 دولاراً للأوقية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 0.42 بالمئة أو 8.2 دولارات لتسجل 1949.10 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.48 بالمئة عند 99.927 نقطة.

والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذا آمنا في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

الأناضول