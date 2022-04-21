بايدن يدعو البنتاغون إلى مراعاة سير العملية الروسية بأوكرانيا عند وضع خطط واشنطن العسكرية

بايدن يدعو البنتاغون إلى مراعاة سير العملية الروسية بأوكرانيا عند وضع خطط واشنطن العسكرية

واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن على البنتاغون أن يأخذ في الحسبان سير العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا أثناء وضع الخطط العسكرية واتخاذ القرارات بشأن تحالفات القوات الأمريكية.

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي امس، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع في البلاد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن “البيئة الإستراتيجية في العالم تتطور بسرعة، وهذا يعني أن خططنا ومواءمة القوات يجب أن تكون ديناميكية بنفس القدر”.

وبحسب بايدن، فإن الولايات المتحدة “ترى اليوم ضرورة التكيف” لدعم أوكرانيا، في ظل العملية العسكرية الروسية.

المصدر: “تاس”