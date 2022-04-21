بوتين للقوات الروسية :لا تقتحموا مصنع آزوفستال وأحكموا الطوق عليه

بوتين للقوات الروسية :لا تقتحموا مصنع آزوفستال وأحكموا الطوق عليه

روسيا – وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الجيش بعدم اقتحام منطقة مصنع “آزوفستال” بمدينة ماريوبول، مشددا على ضرورة إحكام الطوق عليها “كي لا تقدر حتى الذبابة على المرور”.

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو اليوم الخميس: “أعتبر الاقتحام المقترح للمنطقة الصناعية أمرا غير مجد، وآمر بإلغائه”.

وعزا بوتين إلغاء اقتحام “آزوفستال” لضرورة الحفاظ على أرواح الجنود الروس وقال: ” في مثل هذه الحال خاصة، وكما الحال دائما يجب أن نحرص أكثر من أي وقت آخر على الحفاظ على حياة وصحة جنودنا وضباطنا. ليست هناك حاجة للنزول إلى السراديب والزحف تحت أرض هذه المنشآت الصناعية”.

وأضاف: “أغلقوا هذه المنطقة الصناعية بحث تعجز الذبابة عن المرور”.

وأكد بوتين أن روسيا تضمن الحياة والمعاملة اللائقة لعناصر الجيش الأوكراني إذا قرروا الخروج من “آزوفستال”.

المصدر: “تاس”