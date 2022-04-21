الولايات المتحدة – أظهرت بيانات رسمية، امس انخفاضا حادا في مخزونات النفط الأمريكية، مع زيادة استهلاك المصافي من الخام في وقت تعاني الأسواق شحا في الإمدادات جراء الحرب في أوكرانيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة (حكومية) إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 8 ملايين برميل لتبلغ 413.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل/نيسان الجاري.

وجاء انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من ثلاثة أضعاف تقديرات المحللين، الذي توقعوا انخفاضا بنحو 2.5 مليون برميل فقط.

وكانت مخزونات الخام التجارية الأمريكية (الموجودة بحوزة الشركات) سجلت زيادة كبيرة الأسبوع المنتهي في 8 أبريل بمقدار 9.4 ملايين برميل، نتيجة السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية الموجودة بحوزة مؤسسات حكومية.

وفقا للبيانات الجديدة، فقد بلغ متوسط استهلاك المصافي الأمريكية من النفط الخام 15.7 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 194 ألف برميل يوميًا عن متوسط الأسبوع الذي سبقه.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 761 ألف برميل، الأسبوع الماضي، أقل بنحو 200 ألف برميل من توقعات المحللين (976 ألف برميل).

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات، بمقدار 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى منذ 2008، وفقا للبيانات الجديدة.

وبلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 5.8 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، بانخفاض 159 ألف برميل يوميا في الأسبوع الذي سبقه.​​​​​​​

الأناضول