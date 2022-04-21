ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشره موقع أخبار “فورن بريف” الدولي على مسألة تأجيل المحادثات الدستورية بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري لما بعد عطلة العيد.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، تطرق إلى عملية الانتقال السياسي الصعبة؛ بسبب تمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وأنصاره بالسلطة، واستمراره في تحدي قرار مجلس النواب الذي عين فتحي باشاآغا رئيسًا لحكومة الاستقرار.

ووصف التقرير رفض الدبيبة التنحي إلى حين إقرار مشروع الدستور بالتكتيك الساعي للمماطلة بهدف البقاء في السلطة؛ لأنه سيؤخر الانتخابات لمدة عام ونصف العام على الأقل، فيما يمثل استمرار الخلافات بين الفريقين السياسيين عرقلة لسيرة الفترة الانتقالية في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص