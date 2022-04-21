ليبيا – أفاد تقرير أميركي أن حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة عقدت صفقة مع مجموعة ضغط في الولايات المتحدة، بقصد التسويق لها في قادم الأيام بمواجهة حكومة الاستقرار التي يترأسها فتحي باشاآغا.

التقرير الذي نشره موقع “بوليتيكو” أمس الأول بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، كشف عن وثائق مقدمة إلى وزارة العدل تظهر تعاقد الحكومة في طرابلس مع مجموعة بوديستا والتي ستعمل معها كمقاول من الباطن، من أجل عرض رؤيتها دوليًا، وللضغط من أجل إجراء انتخابات نزيهة.

ويشمل التعاقد وفقًا للتقرير العمل على تسهيل الاجتماعات بين حكومة الدبيبة والبيت الأبيض وإدارة الرئيس جو بادين ومسؤولي الكونغرس ووسائل الإعلام الأميركية، لتعزيز العلاقات بينها وبين قيادات الأجهزة التنفيذية والتشريعية في الحكومة الأميركية.

وحسب التقرير، ستعمل نائبة رئيس مجموعة للسياسة العالمية والاتصالات إليزابيت ديماري، ورئيسة موظفي المجموعة هيلين هاجرتي، مع حكومة الدبيبة في إنجاز هذه المهمة.

وتهدف الحكومة من وراء هذه اللقاءات إلى الحفاظ على المكتسبات السياسية، ودفع الاستقرار في البلاد، سعيًا لتعزيز الاتفاق على أساس دستوري لانتخابات تجرى في العام الحالي.

وسعت صحيفة الشرق الأوسط للاتصال بمسؤولين في الحكومة للتعقيب على التقرير، لكن دون رد.

وأشار التقرير إلى توسط الأمم المتحدة في محادثات بين الفصائل المتناحرة في ليبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، كان من المقرر إجراؤها في البداية في ديسمبر الماضي واختتمت تلك المفاوضات الإثنين الماضي، من دون اتفاق، في اليوم نفسه الذي قام فيه الليبيون المحتجون على حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بإغلاق أكبر حقل نفطي في البلاد، في إشارة إلى حقل الشرارة.

وسبق وتعاقدت حكومة الوفاق السابقة مع شركة علاقات عامة في واشنطن، في محاولة منها لتغيير موقف الإدارة الأميركية لصالحها، وللحصول على دعم من أعضاء الكونغرس، ونقلت وسائل إعلام محلية حينها أن الحكومة دفعت مليوني دولار لشركة ميركوري للشؤون العامة.