الولايات المتحدة – أطلقت شركة “ماتيل” الأمريكية نسخة من دميتها الشهيرة “باربي” على هيئة الملكة البريطانية اليزابيث الثانية، تكريما لها بمناسبة اليوبيل البلاتيني (70 عاما) على استلامها العرش.

وسيتم إطلاق “باربي” الملكة اليزابيث في عيد ميلاد الملكة الـ96 يوم الخميس، وهي ترتدي فستانا عاجيا أنيقا وشريطا أزرقا مزينا بزخارف. وسترتدي الدمية تاجا على غرار الذي ارتدته الملكة في يوم زفافها.

ويمثل الشريط الوردي الدمية، الشريط الذي أعطاه للملكة والدها جورج السادس، والأزرق الباهت يمثل واحدا من جدها جورج الخامس.

والدمية ستقدم في علبة مستوحاة من قصر باكنغهام، وستكون مصنوعة من إطار مزخرف ثلاثي الأبعاد يؤطر الشكل، ولوحة داخلية تظهر العرش والسجادة الحمراء لغرفة العرش.

ستكون الدمية جزءا من مجموعة Barbie’s Tribute Collection، التي تم إطلاقها العام الماضي احتفالا بـ”الأفراد أصحاب البصيرة الذين يتمتعون بتأثير وإرث بارز داخل المجتمع”.

واليوبيل هذا يعتبر احتفالا غير مسبوق، حيث لم يسبق لأي ملك أو ملكة بريطانية أن بقي في الحكم لـ70 عاما.

وستشهد عطلة نهاية الأسبوع الكبيرة للاحتفال بالحدث في يونيو، عطلة تمتد لمدة أربعة أيام من الخميس 2 يونيو إلى الأحد 5 يونيو. وستشمل الأحداث افتتاح الملكة عقاراتها الخاصة أمام الجمهور، كما تم إطلاق مسابقة لخبز “البودينغ”.

المصدر: itv