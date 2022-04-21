وأدرجت الحكومة البريطانية على قائمة العقوبات الخاصة بها أسماء 26 فردا وكيانا يعدون مرتبطين بالحكومة الروسية.

وذكرت الخارجية البريطانية في بيان لها، أن القائمة السوداء الجديدة تشمل أسماء مسؤولين عسكريين روس، منهم، المقدم أزاتبيك أوموربيكوف الذي تحمله لندن المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف (وترفض موسكو هذه الاتهامات قطعيا) وقائد قوات الإنزال الجوي الروسية الجنرال أندريه سيرديوكوف، وقائد قوات العمليات الخاصة في الجيش الروسي الجنرال فاليري فلوستيكوف، فضلا عن النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال نيقولاي بوغدانوفسكي.

كما طالت العقوبات البريطانية الجديدة أشخاصا قالت لندن إنهم “يدعمون بشكل نشط” العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بمن فيهم، رئيس مجلس إدارة شركة سكك الحديد الروسية أوليغ بيلوزيوروف، والنائب الأوكراني إيليا كيفا الذي تم حرمانه من المقعد البرلماني وتوجيه تهمة الخيانة العظمى إليه في بلده بسبب دعمه للعملية العسكرية الروسية.

وشملت قائمة العقوبات الجديدة أسماء كل من، النائب الأول لمدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية سيرغي كوروليوف، وشركة كلاشنيكوف لإنتاج الأسلحة، فضلا مصنع إنتاج الآلات في مدينة أرزاماس الروسية، بالاضافة الى شركة الصناعة العسكرية الروسية والشركة الحكومية لتأجير النقل.

كما اعلنت بريطاينا أيضا ان العقوبات الجديدة طالت، أنجيليكا خان زوجة رجل الأعمال البريطاني غيرمان خان الذي سبق أن أدرج على القائمة السوداء.

وتتضمن قائمة العقوبات البريطانية ضد روسيا إجمالا أسماء 1224 شخصا و115 كيانا.