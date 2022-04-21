غوتيريش يطلب في رسالتين إلى بوتين وزيلينسكي استقباله

غوتيريش يطلب في رسالتين إلى بوتين وزيلينسكي استقباله

نيويورك – أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالتين إلى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يطلب فيهما استقباله في كل من موسكو وكييف.

وأعلن الناطق باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة أرسل رسالتين منفصلتين للرئيسين بهذا الصدد اليوم الأربعاء.

وكان غوتيريش دعا، أمس الثلاثاء، إلى وقف القتال في أوكرانيا لمدة 4 أيام للسماح بفتح ممرات إنسانية من 21 إلى 24 أبريل، تزامنا مع أسبوع الآلام الذي يحييه المسيحيون.

وأضاف أن الأمم المتحدة مستعدة لإرسال قوافل إنسانية إلى ماريوبول وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك في حالة التوصل إلى هدنة في عيد الفصح.

المصدر: “أ ف ب”