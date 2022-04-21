لبنان – عبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، امس عن تضامنه مع المقدسيين والفلسطينيين الصامدين بمواجهة محاولات تهويد الاقصى.

وصرح عون عبر “تويتر”، إن “اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة على المسجد الأقصى والمصلين فيه وحرمات أماكن العبادة في القدس لن تغير من هوية المدينة المقدسة، ولا بد من الضغط لوقفها”.

وأضاف: “كل التضامن مع المقدسيين والفلسطينيين الصامدين بمواجهة محاولات تهويد الاقصى، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية”.

يذكر أن القوات الإسرائيلية، اقتحمت لليوم الرابع على التوالي، ساحات المسجد الأقصى، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الجماعية، التي دعت لها “جماعات الهيكل” لساحات الحرم القدسي، لمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية التضييق على الفلسطينيين، ونصبت الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير من المواطنين، خاصة الشباب، من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.

المصدر: RT