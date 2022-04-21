إنجلترا – تغلب مانشستر سيتي على ضيفه برايتون بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من الجزائري رياض محرز وفيل فودين والبرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقائق 53 و65 و82 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع السيتي رصيده إلى 77 نقطة استعاد بها صدارة “البريميرليغ” بعد أن خسرها أمس الثلاثاء مؤقتا لصالح ليفربول (76 نقطة) الذي حقق فوزا عريضا على ضيفه مانشستر يونايتد برباعية نظيفة.

في المقابل، توقف رصيد برايتون عند 40 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: RT