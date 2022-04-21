ليبيا ih- نقل تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا بوينت” الغامبية الناطقة بالإنجليزية عن العشرات من الشباب الغامبيين مطالبتهم لحكومة بلادهم بإجلائم عاجلًا من ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد مطالبة هؤلاء الشباب وهم من المهاجرين غير الشرعيين وقولهم أن المئات منهم موجودين في العاصمة طرابلس، وهم راغبون بالعودة إلى بلادهم؛ لأن ليبيا لا تتعامل معهم بشكل جيد بعد أن حاولوا عبثًا الوصول إلى أوروبا.

وأضاف هؤلاء أنهم كثيرًا ما يتعرضون لظروف مروعة من سوء المعاملة والضرب بشكل متكرر وبعضهم يتم إطلاق النار عليهم بلا سبب ومنهم من أصيبوا في مناطق مختلفة من أجسادهم، مناشدين الخارجية الغامبية بمساعدتهم على العودة إلى ديارهم؛ لأنها الآلية الوحيدة لإنقاذ حياتهم.

وبحسب التقرير يوجد نحو 135 شابًا غامبيًا على استعداد للعودة إلى ديارهم من خلال رحلة جوية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، مشيرًا إلى أن بعض الشباب الغامبيين مسجونين في السجون الليبية منذ ما يقرب من عام، وهو ما يحتم إيجاد بعثة ديبلوماسية غامبية في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص