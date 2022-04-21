نائبة في الكنسيت لبينيت بعد منعه “مسيرة الأعلام” من دخول القدس الشرقية: أنت جبان ومسكين

نائبة في الكنسيت لبينيت بعد منعه “مسيرة الأعلام” من دخول القدس الشرقية: أنت جبان ومسكين

إسرائيل – وصفت النائبة في الكنيست الإسرائيلي ماي غولان رئيس الوزراء نفتالي بينيت دون أن تسميه بـ”الجبان والمسكين” بعدما منعت الشرطة مسيرة نظمها متطرفون يهود من الوصول للقدس الشرقية المحتلة.

وقالت غولان عبر “تويتر”: “أيها الجبان المسكين..لا يمكن لسياسي صغير مثلك أن يعرض الدولة اليهودية الوحيدة التي لدينا للخطر ويمنع حرية الحركة لليهود في عاصمتنا”.

وأضافت: “سوف نتذكر الضرر الذي تسببه لنا إلى الأبد”.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن غولان كانت تقصد بينيت في تغريدتها.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أغلقت الشرطة الإسرائيلية الطريق أمام مئات من المتطرفين اليهود في “مسيرة الأعلام” التي كانت تستهدف الوصول إلى القدس الشرقية المحتلة.

المصدر: RT