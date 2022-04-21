الأردن – بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع وفد أمريكي في عمان، التصعيد الخطير في القدس ومقدساتها وسبل وقف ذلك التصعيد، حسب وكالة “بترا”.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الصفدي أكد للوفد الذي وصل المملكة في بداية جولة إقليمية، “ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القُدسيّ الشريف ووقف كل إجراءاتها التي تقوضه، وضمان حرية المصلين سبيلا لاستعادة الهدوء”.

وقالت الوكالة إن الصفدي “ثمّن الموقف الأمريكي الداعي لاحترام الوضع التاريخي في الحرم، والداعم لحلّ الدولتين، وأكد مركزية الجهود الأميركية في مساعي وقف التصعيد واستعادة التهدئة الشاملة”.

ونقلت “بترا” عن الوفد أنه “جدد التأكيد على موقف الولايات المتحدة بأهمية احترام الوضع التاريخي القائم في الحرم القُدسيّ الشريف”.

وكان الصفدي أجرى أول من أمس محادثات عبر الهاتف مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ركزت على الأوضاع في القدس وسبل إنهاء التصعيد وإيجاد أفق سياسي حقيقي.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية