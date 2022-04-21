ليبيا – طالبت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بضمان دفع الرواتب لكل الليبيين، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو التنظيمي.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وليامز بالدبيبة أمس الأربعاء بحضور منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيارايزدن زنينغا.

ودعت وليامز إلى ضرورة ضمان وجود جداول زمنية واضحة للانتخابات الوطنية،مشددةً على ضرورة الامتناع عن تسييس إنتاج النفط مع ضمان الإدارة الفعالة والشفافة والتوزيع العادل للإيرادات ذات الصلة.

وليامز أكدتُ خلال اللقاء أهمية الحفاظ على الهدوء على الأرض، وضمان دفع الرواتب لكل الليبيين، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو التنظيمي.