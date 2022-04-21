أفغانستان – نال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لبائع من أفغانستان يعرض طريقة شعبية لحفظ العنب، استحسانا كبيرا.

ويظهر الفيديو المتداول عربة تحمل عنبا في هياكل دائرية مصنوعة من الطين محكمة الإغلاق. وبعد لحظات، يلتقط البائع أحد الهياكل ويضعه على الأرض، ويقوم بكسره بعناية كبيرة، ويمكن رؤية العنب في الداخل سليما وطازجا.

ويستخدم الأفغان الهيكل الطيني لحفظ العنب بطريقة طبيعية. وتعود هذه التقنية إلى ما قبل التاريخ في أفغانستان، حيث يتم حفظ العنب في الطين ليبقى طازجا لمدة عام وأحيانا سنوات.

المصدر: RT