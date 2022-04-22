الصين – ذكرت صحيفة “هوانكيو شيباو” أن حاملة الطائرات الصينية الثالثة سيتم إنزالها إلى الماء في حوض بناء السفن في النصف الثاني من هذا العام.

وكتبت الصحيفة عن هذا الحدث تقول: “يعتقد الخبراء العسكريون أن عددا كبيرا من التقنيات الجديدة سيتم استخدامها في حاملة الطائرات الثالثة. وهم واثقون من إطلاقها في النصف الثاني من عام 2022”.

وصرح المحلل العسكري سونغ تشونغ بينغ للصحيفة بأن الصين لديها خبرة كبيرة من خلال بناء حاملتي طائرات لياونينغ وشاندونغ، مضيفا في هذا السياق قوله: “إذا قمنا بتحليل تدابير بناء حاملات الطائرات في بلدنا، فيمكننا القول إنه من بداية هذه العملية حتى الإطلاق، يستغرق الأمر عادة من ثلاث إلى أربع سنوات. ولهذا السبب، يمكن افتراض أن بناء الحاملة الثالثة الناقل سوف يتوافق مع هذه الدورة”.

وخلص هذا الخبير إلى أنه “أثناء بناء حاملة الطائرات الثالثة، تم استخدام العديد من التقنيات الجديدة، ويتضح من خلال صور الأقمار الصناعية، أنها ستختلف عن السابقتين، وهذا يتعلق باستخدام المقاليع الكهرومغناطيسية. لهذا السبب، قد تكون دورة عمل البحث والتطوير أطول. أعتقد أن الإطلاق سيتم في النصف الثاني من العام”.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست يوم الأحد، أن إنزال حاملة الطائرات الثالثة قد تأخر بسبب إغلاق شنغهاي. في البداية، كان من المتوقع أن يتم توقيت خروج السفينة من الحوض ليتزامن مع الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، والتي تصادف يوم 23 أبريل. بدأ بناء حاملة الطائرات منذ عام 2017 في حوض بناء السفن جيانغنان، الواقع في جزيرة تشانغشينغ في منطقة شنغهاي.

المصدر: تاس