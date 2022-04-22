ألمانيا – أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلادها “ستوقف وارداتها النفطية من روسيا نهاية العام (2022)”.

وقالت بيربوك، في تصريح صحفي الأربعاء، عقب محادثات لها مع نظرائها في دول البلطيق، لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، إن “بلادها ستتوقف تماما عن واردات الطاقة الروسية”.

وأوضحت أن “التخلص التدريجي من الفحم الروسي سيتم بحلول نهاية الصيف، فيما سيتم خفض واردات النفط إلى النصف في الصيف، ونصفه الآخر نهاية العام”.

وأضافت بيربوك أن “ذلك سيتبعه وقف إمدادات الغاز الروسي في إطار جدول زمني أوروبي مشترك”.

كما انتقد الوزيرة الألمانية بشدة سياسة الطاقة تجاه روسيا في فترة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

ووصفت سياسة الطاقة الألمانية تجاه روسيا في فترة ميركل بأنها “أخطاء واضحة” صححتها الحكومة الجديدة.

وتستورد ألمانيا 55 بالمئة من حاجتها إلى الغاز الطبيعي، و35 بالمئة من النفط الخام، و45 بالمئة من الفحم الحجري، من روسيا.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية خطة طموحة للحد بشكل كبير من اعتمادها الطويل الأمد في مجال الطاقة على روسيا، بحسب مراسل الأناضول.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة “تدخلا في سيادتها”.

الأناضول