ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها علي العابد اجتماعًا ضمّ مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس جهاز الطاقات المتجددة ومندوبي شركة SOLARCODE الامريكية والمتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة.

الاجتماع بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقات المتجددة وإمكانية تنفيذ مشاريع تسهم في تطوير القطاع وتلبي احتياجات الطاقة محليًا وخلق فرص تصدير لها بالمنطقة.

وأشار إلى ان دولة ليبيا تزخر بالموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة التي تعد من أولويات حكومة الوحدة الوطنية في تطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني وقطاع الاستثمار.

وحضر الاجتماع إدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة.