سويسرا – أوقفت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي بالسباحة، الجمعة، البطل الأولمبي الروسي إيفغيني ريلوف عن المشاركة في المسابقات الدولية لمدة تسعة أشهر.

ودخل التعليق حيز التنفيذ اعتبارا من 20 أبريل، وفرض الاتحاد الدولي للسباحة عقوبات على ريلوف بسبب مشاركته في حفل جماهيري أسطوري شارك فيه أكثر من 200 ألف شخص في ملعب “لوجنيكي” المونديالي بقلب العاصمة موسكو في الـ18 من مارس الجاري احتفالا بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا ودعما للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس واجتثاث النازيين الجدد من أوكرانيا.

كما أكد الاتحاد الدولي للسباحة على قراره بحرمان الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في المنافسات الدولية حتى نهاية عام 2022، وبرر الأمر بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

ويبلغ عمر ريلوف 25 عاما، وحصد 4 ميداليات ملونة في أولمبياد طوكيو (ذهبيتان وفضية وبرونزية) وهو بطل للعالم ثلاث مرات، وحصل على لقب أفضل رياضي لهذا العام من قبل وزارة الرياضة الروسية.

المصدر: “وكالة تاس”