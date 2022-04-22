ليبيا – قال فتح الله بشير السعداوي رئيس حزب المؤتمر الحر الليبي إن تنظيم داعش ينشط بالذات في المنطقة الجنوبية، وشهدنا في الفترة الماضية عملًا إرهابيًا في الجنوب، وهم يقومون بأعمال لكنهم بعيدون عن المناطق المزدحمة، وهم في الجنوب في وضع أمني هش باعتبار تواجد المعارضة التشادية.

السعداوي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن المنطقتين الشرقية والغربية تكبد فيهما الدواعش في السابق ضربات موجعة، ولا أعتقد أن التنظيم قادر على العودة، وفيما يتعلق بالمناطق الجنوبية فهي مناطق مكشوفة، على حد قوله.

وأشار إلى أنه قد تكون هناك عمليات من حين إلى آخر، لا سيما بفعل انتشار العصابات المسلحة هناك، لكن من الصعب أن يكون بإمكانهم إقامة دولة كما حدث بسرت في وقت سابق؛ لأنها مناطق غير آهلة بالسكان،مضيفًا: “وفي الشمال والمنطقة الغربية والشرقية المواطن نفسه مثل الشرطي حذر منهم، ليس بإمكانهم القيام بشيء”.