ليبيا – قال المحلل الاقتصادي والخبير النفطي مصطفى الشريف إن الليبيين لم يخسروا من وقف الإنتاج بعدد من المنشآت النفطية حاليًا، فالخام موجود في باطن الأرض، لكن الخسارة الحقيقية تتمثل في ذهاب الإيرادات إلى المصرف المركزي، لتتسرب الأموال إلى جيوب المرتزقة والميليشيات.

الشريف وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أضاف: “جزء صغير من الإيرادات يصل إلى المواطن بعد معاناة طويلة، بينما بقية المبالغ تجد طريقها بسهولة إلى الفاسدين، وتذهب لشراء الأسلحة والذخائر للمجموعات المسلحة، وتستخدم في غير محلها من أجل المحافظة على بقاء البعض في السلطة”.

ولا ينفي الشريف أن تتأثر المعيشة اليومية للمواطنين بمنع تصدير النفط، وذلك بسبب شح الأموال، لكن يظل الهدف الأسمى والأهم هو تجفيف منابع الفساد التي عانت بسبب البلاد طيلة الفترة الماضية، وفقًا له.