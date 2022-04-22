ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير إن الكثيرين يبدو بأنهم تسرعوا في تقييم وربما حتى فهم ما صرح به رئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد، فهو يقول بأنه يرفض الحرب للوصول الى السلطة.

الصغير أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وبالطبع هنا لا يقصد نفسه، بل من يراهم خصومه اليوم وهي حكومة فتحي، بالنسبة للحداد الحرب تتمثل في محاولة إزاحة الدبيبة، ولا يرى ذات الحداد أي مشكلة في حماية استمرار الدبيبة بالسلاح وبالقوة فقط، بالرغم من انتهاء ولايته مدة حكومته وتكليف بديل عنه”.

وتابع: “أصحاب العواطف الجياشة لدينا فهموا حديثه بأنه رفض للحرب واستخدام السلاح كمبدأ، في حين أن حديثه ومناسبته ومكانه وزمانه يقول بأنه يرفض الحرب لإسقاط الدبيبة، الغريب بأن الحداد يتحدث عن مؤسسة عسكرية لديه غير موجودة حقيقةً ونهائيًا، فالحداد يتماهى مع موقف الأغلبية من الميلشيات ولا يخالفها رأيًا ولا موقفًا، بل حتى أنه لا يستطيع اتخاذ وإنتاج وإصدار الأوامر، بل كل وظيفته توقيع بيانات وقرارات متفق عليه مسبقًا بين الميلشيات”.

كما اختتم قائلًا: “لن يتأخر الحداد نفسه عن توضيح موقفه وتفصيله، لنترقب”.