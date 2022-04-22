ليبيا – دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية بـ دار الإفتاء بطرابلس الذي يراسها الصادق الغرياني في بيان له أمس الأربعاء الأمة الإسلامية كافة إلى القيام بواجب الوقت ومناصرة “إخوانهم المجاهدين” في فلسطين بالجهاد بالمال إن فاتهم الجهاد بالنفس، وذلك بالإنفاق السخي على من وصفهم بـ”المجاهدين” من الزكوات والصدقات.

مجلس بحوث الغرياني المصنف على قوائم الارهاب بدول الخليج ومصر وفي بيانه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه قال إن أهل فلسطين ابتلوا بخذلان وتخلي كثير من إخوانهم المسلمين عنهم، وأن هناك من يدفعهم للاستسلام والرضوخ للكيان الصهيوني.

وناشد المجلس الشعوب الإسلامية الدعم السياسي والمعنوي بالضغط على الحكومات للقيام بواجبها الشرعي لنصرة “المجاهدين في فلسطين” والخروج في مظاهرات حاشدة تستنكر العدوان على المسجد الأقصى وما وصفه بـ”التطبيع مع الكيان الصهيوني” الذي يزيد معاناة الشعب الفلسطيني ويتمادى العدو بسسبه في طغيانه بحسب البيان.

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