ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بالمبعوث الخاص المالطي “ألكسندر دلي” بحضو السفير “تشارلز صليبا” لبحث الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأشار بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد إلى تأكيد “دلي” رغبة بلاده بإجراء انتخابات يرضى بنتائجها الأطراف السياسية مقدما دعوة لاستضافة بلاده أي لقاءات تجمع هذه الأطراف لتفضي بنتائج تساهم في استقرار ليبيا.

وأشاد “دلي” بدور المجلس الرئاسي خلال هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار إلى حين إجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين مع رغبة الشركات المالطية العودة لاستئناف أعمالها في ليبيا بعد شروع السفارة بمنح تأشيرات سفر لليبيين.

وشدد اللافي على استمرار التزام المجلس الرئاسي في حياديته ورغبته في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن لضمان استقرار ليبيا ودعمه لمبادرة المستشارة الأممي ستيفاني ويليامز لإنجاز القاعدة الدستورية التي تمهد الطريق لإجراء انتخابات تحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية والازدهار.