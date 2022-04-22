ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب إن هجوم أم الأرانب الأخير يأتي ضمن المحاولات اليائسة لتنظيم داعش نتيجة الضعف الذي أصبح عليه، وهو يحاول أن يثبت وجوده بأي طريقة، وبالتالي فإن ما حدث هو تفجير لسيارة خارج المعسكر عن بعد، هو توعد بعد مقتل عدة قيادات لداعش وهو يريد القول إنه قادر على رد الفعل.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن قادة التنظيم الذين بقوا يتعاونون مع العصابات العابرة للحدود، يحاولون النشاط في المنطقة، وهناك خلايا قد تكون في مكان ما نتيجة تحالفها مع العصابات العابرة للحدود، مؤكدًا أن قوات الجيش قادرة على الحسم والوصول إليهم، وجاهزون للرد والاستباق.

وأضاف المحجوب: “كلما أعلن التنظيم عن نفسه تكون الضربات قوية، أحيانًا تحرك من هذا النوع لا بد أن تعقبه عملية مسح ومطاردة، ونحن نملك القوة الجوية ونملك القدرة على الوصول إلى أي مكان يتواجد فيه هؤلاء، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك رد فعل للقوات المسلحة، لكن من الواضح أن العمليات السرية تدل على ضعف التنظيم”.