واشنطن – اكد صندوق النقد الدولي، امس إن أوكرانيا قد تكون بحاجة لـ5 مليارات دولار شهريا على مدى 3 أشهر قادمة لتمكين الحكومة والاقتصاد من مواصلة العمل خلال الحرب.

جاء ذلك في مداخلة للمديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجييفا، خلال لقاء “طاولة مستديرة” حول أوكرانيا، عقد بالعاصمة الأمريكية، واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين.

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا، قالت جورجييفا إنها “ألحقت خسائر ضخمة في البنية التحتية المادية ورأس المال البشري، وستؤدي لركود عميق (في أوكرانيا) هذا العام”.

والثلاثاء، توقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنحو 40 بالمئة في 2022.

وذكرت مديرة صندوق النقد أن استجابة السلطات الأوكرانية “حافظت بشكل حاسم على توافر احتياطيات النقد الأجنبي وتقليل عدم اليقين بشأن سعر الصرف، ودعم الاستقرار المالي”.

لكن المسؤولة الدولية شددت على “أهمية التمويل الخارجي في دعم هذه الإجراءات، بما في ذلك من المانحين الثنائيين والمؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي”.

وفي مارس/آذار الماضي، وفر صندوق النقد الدولي 1.4 مليار دولار لأوكرانيا عبر أداة للتمويل السريع.

ومطلع أبريل/نيسان الجاري أنشأ الصندوق حسابًا خاصا لأوكرانيا يوفر للمانحين أداة لتوجيه المساعدات المالية إلى كييف، وتلقى الحساب حتى الآن مليار دولار كندي (حوالي 795 مليون دولار أمريكي).

في سياق متصل حذّرت جورجييفا من أن “المطالب على الميزانية سوف تتزايد مع استمرار الحرب، والاحتياطيات ستتعرض للضغط، لهذا، فإن المزيد من التمويل الخارجي ضروري، لا سيما التمويل الميسر والمنح سريعة الصرف”.

الأناضول