ليبيا- انتشل فريق مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة فرع الوسطى التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية كمية من مخلفات الحرب.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه المخلفات تم الكشف عنها في وقت سابق من قبل الفريق في مواقع مختلفة من مصنع الحديد والصلب في مدينة مصراتة بعد ورود بلاغ من إدارة الشركة المسؤولة عن المصنع بوجودها.

وأضاف البيان إن الفريق باشر فور وصوله الى الموقع بالتعامل مع هذه المخلفات ونقلها الى وحدات التخزين إلى حين إتلافها بالطرق الآمنة المتبعة.