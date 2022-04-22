فيينا – انخفضت أسعار النفط الخام، الجمعة، مع اتساع المخاوف من تراجع الطلب جراء تباطؤ النمو العالمي، وتوقعات بتسريع رفع الفائدة الأمريكية، على الرغم من مخاوف متعلقة بالامدادات فرضتها الحرب في أوكرانيا.

وبحلول الساعة 8:10(ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم يونيو/حزيران، عند 107.53 دولار للبرميل، منخفضا 80 سنتا أو بنسبة 0.74 بالمئة.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يونيو/حزيران أيضا، 74 سنتا أو بنسبة 0.71 بالمئة، إلى 103.05 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل خسائر اسبوعية بنحو 4 بالمئة لكل منهما.

والثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6 بالمئة عامي 2022 و2023، مقارنة مع 4.4 و3.8 بالمئة على الترتيب توقعاته السابقة في يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يعني انخفاض الطلب على النفط الخام.

وزادت الضغوط على أسعار الخام تلميحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، بتسريع رفع الفائدة لكبح التضخم.

والخميس، أقر باول بأن توقعات المركزي الأمريكي بانحسار التضخم قد خابت، وقال إن “من المناسب التحرك بسرعة أكبر قليلا، وسيكون (رفع الفائدة) 50 نقطة أساس مطروح على طاولة اجتماع مايو (أيار)”، لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي اجتماعه المقبل في 2و3 مايو المقبل.

وأدت تصريحات باول إلى ارتفاع الدولار الامريكي، ما يعني زيادة في كلفة التعامل بالنفط على حاملي العملات الأخرى.

في المقابل، تواجه الأسواق نقصا في المعروض جراء تعطل إمدادات روسية بعد أن فرض الغرب حزمة عقوبات واسعة على موسكو ردا على عمليتها العسكرية في اوكرانيا.

ويدرس الاتحاد الأوروبي توسيع هذه العقويات لتشمل حظر النفط الروسي.

وتسعى دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة، لتعويض نقص الإمدادات الروسية بضخ عشرات ملايين براميل النفط من الاحتياطي، في أكبر عملية سحب من المخزون الاستراتيجي منذ انشائه في اواسط سبعينيات القرن الماضي.

الأناضول