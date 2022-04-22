تسجيل أول سماعة إلكترونية في روسيا للتطبيب عن بعد

تسجيل أول سماعة إلكترونية في روسيا للتطبيب عن بعد

روسيا – حصلت شركة “سكولكوفو” الروسية على براءة اختراع أول سماعة طبية إلكترونية في روسيا للمعالجة عن بعد.

وقد أطلقت شركة “ميدهارد”، بصفتها فرعا في “سكولكوفو، على السماعة تسمية ” Phonendo”.

وتسمح سماعة Phonendo الإلكترونية الطبية بالاستماع إلى صوت الرئتين والقلب وبثه دون تأخير عن بعد في الوقت الفعلي.

وقد تلقت شركة “ميد هارد” الروسية من هيئة “روس زدراف نادزور” ( الرقابة على صحة المواطنين) الروسية شهادة تسجيل جهازها Phonendo. وقال المكتب الصحفي للشركة إن السماعة الإلكترونية الرقمية التي ابتكرها الأخصائيون في الشركة لا تقل فاعلية عن مثيلاتها الأجنبية، لكن ثمنها أقل بكثير.

ويعتقد أخصائيو الشركة أن سماعة Phonendo ستتمتع بطلب في مؤسسات الطب الروسية حيث ستستخدم لمراقبة صحة المرضى عن بعد.

ويشار إلى أن السماعة تخصص لتقوية أصوات يطلقها قلب المريض ورئتاه بموازاة الرقابة من قبل طبيب يعالجه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تكنولوجيا السماعة الإلكترونية التي حصلت الشركة على براءة اختراعها تسمح بإسكات الضوضاء الخارجية وتضخيم الصوت بمقدار 60 مرة، والحصول على صوت لم يخضع للمعالجة، الأمر الذي يمكّن الطبيب من استخدام المرشّحات (الفلترات) التي يحتاج إليها في الوقت الحالي، وكذلك تطبيق الذكاء الاصطناعي كمساعد طبيب عند العمل مع البيانات الواردة من السماعة الإلكترونية والاستماع بأمان إلى المرضى الذين يعانون من أمراض شديدة العدوى.

المصدر: تاس