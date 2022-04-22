تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 7.4 بالمئة في مارس

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 7.4 بالمئة في مارس

بروكسل – قفز معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى 7.4 بالمئة خلال مارس/آذار الماضي، صعودا من 5.9 بالمئة في فبراير/شباط السابق له.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” في بيان، امس إن التضخم السنوي كان في حدود 1.3 بالمئة خلال مارس 2021.

وراجع مكتب الإحصاءات توقعاته الأولية للتضخم من 7.5 بالمئة إلى 7.4 بالمئة في مارس الماضي.

ويشهد معدّل التضخم في منطقة اليورو نسقا تصاعديا في الأشهر الأخيرة بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وفي الاتحاد الأوروبي، بلغ معدل التضخم السنوي 7.8 بالمئة في مارس صعودا من 6.2 بالمئة في فبراير، و1.7 بالمئة قبل سنة.

ووفق البيان، سجل أقل معدل تضخم في مالطا بـ 4.5 بالمئة، وفرنسا 5.1 بالمئة؛ بينما سجل أعلى معدل في ليتوانيا 15.6 بالمئة، ثم إستونيا 14.8 بالمئة.

وكانت مساهمة قطاع الطاقة في التضخم هي الأعلى بـ 4.36 نقطة مئوية، تليها الخدمات 1.12 نقطة مئوية.

وبلغ معدل التضخم باستثناء الطاقة، خلال مارس الماضي 3.4 بالمئة في الاتحاد الأوروبي.

الأناضول