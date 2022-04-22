ليبيا – سلط تقريران تحليليان نشرهما موقعا أخبار “أوبن ديموكراسي” البريطاني و”يوراكتف” الأوروبي الضوء على استمرار مأساة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت أبرز مضامينهما صحيفة المرصد تطرقا للأدلة الواضحة بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا فضلا عن وجود مقابر جماعية لهم إذ شهدت الفترة الممتدة منذ العام 2017 إجبار أكثر من 90 ألف رجل وامرأة وطفل على الإعادة للأراضي الليبية.

وأضاف التقريران إن هذه الإعادة تعني الوقوع فريسة لدولة تديرها ميليشيات مسلحة في ظل سلطات ضعيفة في وقت يقوم فيه الاتحاد الأوروبي بمراقبة وسط البحر الأبيض المتوسط وامتداده البحر بين شمال إفريقيا وإيطاليا باستخدام طائرات من دون طيار​​ ومروحيات وطائرات.

وتابع التقريران إن المعلومات الواردة عن طريق وسائل المراقبة بشأن قوارب الهجرة غير الرشعية يتم نقلها إلى خفر السواحل الليبيين ممن يضمون ميليشيات ومسلحة ومهربي بشر فيما أنفق الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الـ5 الماضية عشرات الملايين من اليوروهات عليهم.

وبحسب التقريرين شجعت هذه الأموال خفر السواحل الليبيين على تنفيذ اعتراضات على ما يعرف باسم طريق الهجرة غير الشرعية الأكثر فتكا في العالم إذ يحتجز معظم المهاجرين غير الرشعيين ممن يتم القبض عليهم وهم يحاولون الوصول لأوروبا بمراكز احتجاز شبهها بابا الفاتكيان “فرنسيس” بمعسكرات الاعتقال.

وأوضح التقريران إن المهاجرين غير الشرعيين لا يحق لهم الطعن قانونا في حبسهم في وقت يتم فيه التمويل الأوروبي لمجموعة من المنظمات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا المكلفة ظاهريا بتحسين ظروف هؤلاء فيما تعمل في سياق يمكن أن تحقق فيه الميليشيات المسلحة مكاسب كبيرة.

ونقل التقريران عن منظمة “ميديترانيا” المعنية بشؤون المهاجرين غير الشرعيين انتقادها للسلطات الإيطالية لتسليمها زورقين لخفر السواحل الليبيين من أصل 6 مبينة أن هذه الزوارق هي ذاتها التي يتم استخدامها في القبض على الفارين من ذات الجحيم وترحيلهم بشكل غير قانوني إلى ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص