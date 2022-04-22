إسبانيا – كانت مباراة ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس في الليغا هي صاحبة أول بث في الوضع العمودي لكرة القدم الإسبانية عبر موقع التواصل الاجتماعي لمقاطع الفيديو القصيرة “تيك توك”.

واحتاج لنقل المباراة فريق من 30 شخصا و8 كاميرات، بالتوازي مع الإنتاج التلفزيوني التقليدي.

وتبحث كرة القدم عن جمهور شاب وتعد شبكة التواصل الاجتماعي “تيك توك” السبيل لتحقيق ذلك.

فهناك أكثر من مليار شخص حول العالم لديهم حسابات على “تيك توك”، وهي منصة تستند إلى مقاطع فيديو قصيرة اكتسبت أهمية أخيرا لحداثتها، خاصة بين الجمهور الأصغر سنا.

وتتراوح أعمار 43% من مستخدمي هذه المنصة بين 18 و24 عاما، وفقا لبيانات وكالة (Omnicore) للإعلان.

وكانت هذه الإمكانية للوصول إلى مستخدمين جدد هي السبب الذي دفع مؤسسة “ميديابرو” مالكة حقوق بث المباراة بشكل مفتوح عبر قناة Gol الخاصة بها، إلى اقتراح إعادة الإرسال من خلال هذا التطبيق، على غرار ما حدث في الموسم الماضي في منصة “تويتش” للفيديو.

ويشرح مدير التسويق في “ميديابرو” إجناسيو أرولا “لقد راهنا دوما على الوصول لجماهير جديدة، ونفهم جيدا كيف يستهلك الأشخاص المحتوى، ومن الواضح أننا في العشرين عاما الأخيرة نقدم هذا المحتوى بطرق مختلفة”.

وتابع “يفضل كثيرون التلفاز أو الشاشات الكبيرة، لكن البعض يبحث عن مشاهدة مختلفة”.

ويضيف “وضع كرة القدم في التنسيق الرأسي في تيك توك ليس سهلا مثل البث عبر إشارة التلفزيون، لأنه لا المصور ولا المخرج يفكران بهذا الشكل”.

وأوضح “كان هذا هو التحدي، حيث ننقل عموديا ما اعتادت العين على رؤيته أفقيا”.

وكشف “كان من الضروري وجود فريق مستقل للمهمة بعيدا عن البث التلفزيوني. وبعد عدة اختبارات في عطلات نهاية الأسبوع السابقة، كوّنا فريقا من 30 شخصا و8 كاميرات ووحدة متنقلة بدقة 4K، في ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان”.

وأضاف “لا يمكن أن تكون العدسات هي نفسها، يجب أن تتحرك الكاميرا بنسق أسرع”.

وحظيت المباراة بـ506 آلاف مشاهد فريد (اهتم بمشاهدة المباراة في وقت ما أثناء البث)، و733 ألف مرة إعادة مشاهدة و68 ألف تعليق.

ولا تبتعد هذه الأرقام عن البث التلفزيوني، الذي وصل جمهوره في المتوسط إلى 678 ألف مشاهد في تلك المباراة.

ومع ذلك، فهي بيانات غير قابلة للمقارنة لأنها تقاس من خلال مقاييس السمع، وهي عينة إحصائية، على عكس بيانات الشبكات مثل تيك توك التي تسمح بإحصاء كل مستخدم بشكل مباشر.

ويتفاعل مع كرة القدم، كمادة عبر تيك توك، أكثر من 119 مليار مشاهدة، بمقاطع فيديو تتعلق بتعليقات الإخبارية ومهارات محترفي كرة القدم “فريستايل” ومتابعة البطولات والأندية وحتى لاعبي كرة القدم أنفسهم.

ومع ذلك، فإن تحول تيك توك إلى نافذة منتظمة لكرة القدم ما زال بعيد المنال.

المصدر:”وكالات”