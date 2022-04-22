ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائبان في المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني اليوم الخميس محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، والخطوات المتخذة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

المنفي ونائباه أكدوا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، استمرار دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تهدف إلى توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها.

وشددوا على ضرورة الاستمرار في صرف مرتبات موظفي القطاع العام بانتظام، والتنسيق مع وزارة المالية فيما اتخذته من إجراءات، بشأن متابعة مقترح الجدول الموحد للمرتبات، حتى يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة.