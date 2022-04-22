ليبيا- التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة برئيس وأعضاء المجلس البلدي سبها.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد أكد أن اللقاء شهد متابعة الصعوبات والمشاكل التي تواجه أوضاع البلدية ومشكلة نقص الوقود فيها فيما أفاد عميدها المكلف بلحاج علي بلحاج باستلام البلدية 8 ملايين دينار ضمن خطة عودة الحياة الخاصة بدعم البلديات.

وأضاف بلحاج إن هذه الأموال ساهمت في معالجة بعض الصعوبات الأساسية وأهمها الصرف الصحي فيما وجه الدبيبة الأجهزة التنفيذية بعقد لقاء فني بشان المشروعات المستهدفة للعام 2022.