واشنطن – نفت السفارة ‫السعودية في واشنطن صحة التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” حول توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن.

وقالت السفارة السعودية في واشنطن في بيان امس الخميس نشرته “بلومبيرغ” إن العلاقة “تاريخية وقوية”.

وأكدت الدبلوماسية السعودية أن هناك اتصالات يومية مستمرة بين المسؤولين على المستوى المؤسسي وهناك تنسيق وثيق في قضايا مشتركة مثل الأمن والاستثمارات والطاقة.

وقالت السفارة “على مدار الـ77 عاما الماضية من العلاقات السعودية الأمريكية، كان هناك العديد من الخلافات ووجهات النظر المختلفة حول العديد من القضايا، لكن هذا لم يمنع البلدين أبدا من إيجاد طريقة للعمل معاً لتحقيق المصالح المشتركة لكليهما”.

وجاء البيان ردا على مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الثلاثاء حول توتر العلاقات السعودية الأمريكية.

المصدر: “بلومبيرغ”