السعودية – فاز المؤذن التركي الشاب محسن كارا بمسابقة الأذان عبر البرنامج التلفزيوني السعودي “عطر الكلام”، متفوقا على مواطنه ألب جان تشليك الذي حل ثانيا في المسابقة.

وأعلن كارا عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي فوزه بالمسابقة، مرفقا إعلانه بمشاهد من الحلقة الأخيرة للبرنامج وإعلان النتائج.

وقال كارا في منشوره: “أحمد الله حمدا لا متناهيا على الفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة الأذان التي نظمت في مدينة الرياض، وأشعر بسعادة أخرى لأن أكون مع أخي ألب جان تشليك الفائز بالمرتبة الثانية في نفس المسابقة”.

وحصل المؤذن التركي كارا على جائرة بقيمة 2 مليون ريال سعودي قدمها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، حيث شارك في البرنامج بحسب ما نشر كارا 42 ألف متسابق من 80 دولة.

فيما حصل تشليك على جائزة قدرها مليون ريال، أما المركز الثالث فكان من نصيب السعودي عبدالرحمن بن عادل وحل رابعا السعودي أنس الرحيلي.

و”عطر الكلام” هو برنامج لمسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية أطلق عام 2019، ويعد أول برنامج مسابقات يجمع تلاوة القرآن والأذان معا وتشرف عليه وتنظمه الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

المصدر: وكالات