إسبانيا – أشعل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني الجدل المثار بشأن إمكانية تعاقد الفريق الكتالوني مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني.

وتم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع في الساعات القليلة الماضية يوثق تلبية لابورتا لطلب مشجع بأخذ صورة معه بعد فوز برشلونة بهدف دون رد على مضيفه ريال سوسيداد أمس الخميس في ختام منافسات الجولة الـ33 من “الليغا”.

وسأل المشجع، رئيس النادي الكتالوني: “هل سينضم ليفاندوفسكي لبرشلونة في الصيف المقبل؟”، ليرد لابورتا: “هناك احتمالات كبيرة لقدومه”.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي البالغ 33 عاما مع ناديه البافاري بنهاية الموسم المقبل في صيف 2023.

ولكن المفاوضات بين ليفاندوفسكي وإدارة بايرن ميونخ، تشهد بعض الخلافات بشأن الراتب السنوي وكذلك مدة التعاقد، حيث يرغب اللاعب في التوقيع لمواسم عديدة.

وكشف تقرير لبرنامج “الشرينغويتو” الإسباني الشهير مؤخرا، عن تفاصيل عرض برشلونة للنجم البولندي لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب التقرير، فإن برشلونة عرض على ليفاندوفسكي راتب بقيمة 8 ملايين يورو صافية سنويا، وبعقد يمتد لـ3 مواسم.

المصدر: وكالات