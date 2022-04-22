فلسطين – ناقش وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية التوترات القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بخصوص المسجد الأقصى.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أن المكالمة بين لافروف وهنية جرت امس الخميس بمبادرة من الجانب الفلسطيني، مضيفة أنهما خلال الاتصال ناقشا “مستجدات الوضع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مع التركيز على خطورة التوترات القائمة حول المسجد الأقصى”.

وتابع البيان: “في هذا السياق تم التأكيد على أن أي انتهاكات للوضع القائم للأماكن المقدسة غير مقبولة ومن الضروري تفادي استمرار تفاقم الوضع ومنع تحول المصادمات المحلية إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق”.

وأعرب لافروف، وفقا للبيان، عن عزم روسيا على “مواصلة جهودها النشطة بما يخدم مصلحة إطلاق عملية تفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بناء على القاعدة القانونية الدولية المعترف بها من قبل الجميع”.

وأشار البيان إلى أن الهدف النهائي لهذه العملية يجب أن يكمن في قيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

وأكد البيان أن لافروف وهنية استعرضا أيضا بالتفصيل مهمة تطبيق المصالحة الفلسطينية بأقرب وقت ممكن على المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك خصوصا بوساطة البعثة الدبلوماسية الروسية.

المصدر: RT