 لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ58 – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – بعد الإعلان عن تحرير ماريوبول أمس، يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا، باستهداف المرافق العسكرية الأوكرانية في أنحاء البلاد، لا سيما في دونباس وخاركوف.

ميدانيا

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ردود الفعل

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المصدر : RT