إنجلترا – أكد البريطاني لويس هاميلتون سائق “مرسيدس”، بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا 1 صحة ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية عن سعيه ليكون شريكا في شراء نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال هاميلتون على هامش جائزة “إيميليا رومانيا” الإيطالية على حلبة إيمولا التاريخية، إن “تشيلسي هو أحد أعظم الأندية في العالم وأحد أكثرها نجاحا. عندما سمعت الحديث عن هذه الفرصة، قلت إنها إحدى أفضل الفرص بأن أكون جزءا من شيء بهذه الضخامة”.

وبذلك، يؤكد هامليتون صحة ما كشفته أمس الخميس شبكة “سكاي نيوز” البريطانية التي أفادت بأن سائق “مرسيدس” انضم إلى نجمة كرة المضرب الأمريكية سيرينا وليامز، الفائزة بـ23 لقبا في البطولات الكبرى، ضمن استثمار كبير لتمويل عملية استحواذ محتملة على ملكية النادي اللندني الذي وجد نفسه في مأزق كبير نتيجة العقوبات المفروضة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

وأشارت “سكاي” إلى أن كل من هاميلتون ووليامز مستعد لاستثمار 10 مليون جنيه استرليني، لكن سائق “مرسيدس” رفض اليوم الجمعة الافصاح عن حجم الاستثمار الذي يكون ضمن مشروع شراء مقدم من الرئيس السابق لنادي ليفربول مارتن بروتون.

وكشف هاميلتون أن بروتون تواصل معه ومع ويليامز “لشرح أهدافه وأهداف فريق عمله في حال الفوز بالمناقصة”، مضيفا “إنه أمر مثير للغاية ويتوافق تماما مع قيمي”.

ولا يبدو أن هاميلتون سيكون شريكا صامتا في حال نجحت عملية الاستحواذ، بل سيلعب دورا في الجهود المستقبلية الساعية لتحقيق التنوع العرقي، المساواة والشمولية، ويريد لتشيلسي أن يلعب “دورا مؤثرا أكبر وأن ننخرط أكثر في المجتمع”.

ومجموعة بروتون ليست الوحيدة الساعية للاستحواذ على تشيلسي، إذا تسعى أطراف عدة لشراء النادي اللندني وقد طلب من كافة الأطراف المهتمة بعملية الشراء أن تتقدم بضمانة استثمارية تقدر بمليار جنيه استرليني للبنية التحتية للنادي، أكاديميته والفريق النسائي إذا ما نجحت عملية الاستحواذ.

المصدر: أ ف ب