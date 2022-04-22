فرنسا – أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن “من واجبنا الاستمرار في محاولة التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وفي مقابلة مع إذاعة france inter الفرنسية، قال ماكرون: “أعتقد أن من واجبنا الاستمرار في محاولة التحدث مع فلاديمير بوتين. إذا كان ذلك يمكن أن ينقذ بعض الأرواح ويحسن الأوضاع، فيجب القيام به”.

وردا على سؤال، قال: “لا أستبعد التحدث إلى بوتين مرة أخرى حال إعادة انتخابي رئيسا لفرنسا، لكن سأتحدث إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أولا”.

وأضاف: “سأحاول الوصول إلى ماريوبول على المستوى الإنساني، من أجل تأمين المساعدة الطبية وخروج المواطنين”.

وأكد ماكرون أنه كان دائما يناقش بوتين بطريقة متطلبة ومباشرة وشفافة، مضيفا: “لم أتكلم معه أبدا من باب التنازل أو التسوية، حتى منذ بداية العملية العسكرية”.

ويواجه ماكرون سباقا متقاربا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، يوم الأحد المقبل، ضد المرشحة اليمينية مارين لوبان، حيث حذر محللون من أن المشاركة المتدنية قد تكون بمثابة علامة فارقة، على الرغم من أن معظم استطلاعات الرأي تظهر تصدر ماكرون.

المصدر: france inter