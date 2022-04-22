ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي عبدالله الخفيفي إن القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن المطلوب لمكتب النائب العام عبد الحكيم بلحاج هو ورقة رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، لجمع كل المليشيات المسلحة والسيطرة عليها، كونه كان رئيس المجلس العسكري بطرابلس، ولديه علاقات قوية بكافة التيارات المختلفة، ويستطيع أن يضغط على المليشيات التي مالت إلى لرئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاآغا.

الخفيفي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” قال: إن اللعب على وتر الجماعات الإرهابية وخاصة الموالية للقاعدة لم يعد مجديًا، وسيجد رفضًا كبيرًا من العديد من الدول غير الداعمة لبلحاج، مشيرًا إلى أن عودة أمير “الجماعة المقاتلة” لن تجعل الملف داخليًا بل ستعيد الأزمة لتدار من الخارج بشكل كبير.