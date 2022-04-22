العراق – أعلنت هيئة النزاهة في العراق، امس الخميس، عن استرداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية “هربتها موظفة حكومية”.

وذكر بيان للهيئة، أن “الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المكلف المنتدب للنظر في قضايا الصيغة التنفيذية أصدر قرارا بتسليم مبلغ (9,384,499) دولارا إلى الحكومة العراقية، إضافة إلى شقة في منطقة رأس بيروت”.

وأضاف، أن “الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة (زينة سعود) الموظفة في أمانة بغداد، كانت مودعة في خمسة مصارف لبنانية وبأسماء مستعارة”.

وأشار إلى أن “الهيئة عملت على هذا الملف منذ العام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونية في وزارة العدل، عبر التحري عن أموال المدانة بعد التوصل إلى وجود حسابات مصرفية لها خارج العراق”.

المصدر: RT