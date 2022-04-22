ليبيا – أجرت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أمس الخميس اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاآغا.

وليامز وفي تغريدة له عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شددت على ضرورة عزل إنتاج النفط الليبي عن التسلح لأغراض سياسية، داعيةً إلى رفع الحصار النفطي.

وقالت وليامز: “اتفقنا على أن عائدات النفط التي هي بمثابة شريان الحياة للشعب الليبي يجب أن تدار بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل، وأن يتم توزيعها بشكل عادل على جميع الليبيين”.

وليامز شددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء المطلق على الأرض في ظل الاستقطاب السياسي المتزايد في البلاد.