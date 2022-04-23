الجزائري سليماني يتحدى مدربه ويصر على صيام رمضان

البرتغال – أصر المهاجم الجزائري إسلام سليماني على صيام شهر رمضان، رغم قرار مدربه في سبورتنغ لشبونة البرتغالي استبعاده من مباريات الفريق الأخيرة، بحجة عدم قيامه بمجهودات كبيرة في التدريبات.

وكتب سليماني عبر خاصية “الستوري” في حسابه الشخصي على “إنستغرام”، الجمعة: “أبذل مجهودات جبارة في التدريبات، رغم أني أخوض الحصص التدريبية صائما. كل هذا من أجل فريقي. لا أحد يمكنه تكذيب هذه الحقيقة”.

وأرفق سليماني المنشور بصور رمزية تشير إلى المسجد والقوة، في رسالة إلى مدربه روبين أموريم.

وبرر المدرب أموريم قراره استبعاده سليماني من مباريات سبورتنغ لشبونة بعدم قيامه بالمجهودات اللازمة في التدريبات، تزامنا مع بداية شهر رمضان.

وقال المدرب البرتغالي وفقا لصحيفة record البرتغالية: “أولئك الذين يتدربون بشكل أفضل، يتم استدعاؤهم، لا يهمني، ولا يمكنني المخاطرة بعملي، سأقوم بواجبي حتى أتوقف عن مهنة التدريب”.

ومنذ بداية شهر رمضان الحالي أشرك أموريم، الجزائري إسلام سليماني في 45 دقيقة فقط، ولم يعتمد عليه في التشكيل الأساسي مطلقا، رغم أنه أحد أبرز لاعبي الفريق.

وسبق للاعب الجزائري البالغ 33 عاما، أن عاش الأزمة نفسها خلال تجربته الأولى مع سبورتنغ لشبونة بين موسمي 2013 و2016، إذ دخل في نزاع مع مدربه وقتها جورجي جيسوس الذي طالبه بعدم الصيام خلال شهر رمضان، لكن اللاعب رفض طلب المدرب وأصر على الصيام.

لكن الفارق بين أموريم وجيسوس أن الأخير انصاع لرغبة اللاعب وحاول مساعدته عبر برامج تدريبية خاصة، خلال فترة الصيام.

وشارك سليماني مع لشبونة هذا الموسم في 28 مباراة بجميع المسابقات، سجل فيها 8 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، علما أنه عاد للفريق خلال الصيف الماضي، قادما من ليون الفرنسي.

ويحتل سبورتنغ لشبونة، حامل اللقب، وصافة ترتيب الدوري البرتغالي لهذا الموسم برصيد 74 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن بورتو المتصدر.

المصدر: “وكالات”