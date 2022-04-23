الجيش التركي يقتحم مدينة سورية لوقف الاقتتال بين فصائل موالية له

الجيش التركي يقتحم مدينة سورية لوقف الاقتتال بين فصائل موالية له

سوريا – اقتحمت دبابات الجيش التركي شوارع مدينة رأس العين السورية الواقعة تحت سيطرة أنقرة مساء الجمعة لفض اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي الفصائل التركمانية التابعة لتركيا هناك.

وأفادت مصادر محلية بريف محافظة الحسكة لوكالة “سبوتنيك” الروسية بأن رتلا من الدبابات والمدرعات التابعة للجيش التركي اقتحم شوارع مدينة رأس العين شمالي غربي محافظة الحسكة شرقي سوريا مساء اليوم.

وقالت إن القوات التركية تحاول فض الاشتباكات العنيفة بين مسلحي الفصائل التركمانية في المدينة والتي أدت إلى مقتل عدد من المدنيين.

وتزامنت الاشتباكات المتواصلة مع وصول والي أورفا التركية إلى المدينة لحضور إفطار جماعي، وسط مناشدات من قبل الأهالي لإيقاف الاقتتال الحاصل بين الأحياء السكنية، بحسب المصادر.

وتابعت المصادر أن هناك انتشارا كبيرا للقوات التركية من جنود وعناصر بالاستخبارات ضمن مدينة رأس العين ترافقهم دبابات وذلك بهدف إيقاف الاشتباكات الدامية.

واندلعت الاشتباكات بين مسلحين من فصائل مايسمى “الجيش الوطني” وسط الأحياء السكنية، وأسفرت عن مقتل 4 مسلحين وإصابة 11 آخرين من ضمنهم مدنيين جرى نقلهم إلى المشافي التركية لخطورة إصاباتهم.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات نشبت بعد ظهر يوم الجمعة في شوارع مدينة رأس العين بين فصيلي “الفرقة 20″ و”الحمزات” من جهة وبين فرقة “السلطان مراد” المتمثلة بـ”هيئة ثائرون” من جهة أخرى.

وتأتي الاشتباكات المسلحة بين الطرفين على خلفية اعتقال اثنين من أبناء عشيرة القرعان من قبل الشرطة العسكرية في المدينة، ما تسبب بحالة من التوتر والاحتقان.

وتشهد مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل “التركمانية” في شمال شرقي سوريا، انفلاتا أمنيا، حيث تندلع اشتباكات بين فصائل المسلحة بين الحين والآخر.

المصدر: “سبوتنيك”